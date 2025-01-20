Своих денег недосчитались сотни клиентов владикавказского банка

Представитель одного из российских банков во Владикавказе присвоила деньги более 200 клиентов, пожелавших купить в кредит автомобиль, однако женщину "вычислили" правоохранители – теперь ей предстоит судебное разбирательство.

Кредитный представитель одного из российских банков, работавшая в автосалоне Владикавказа, не только навязывала кредиты клиентам, но и присвоила их деньги, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"По предварительной информации, пострадало более 200 человек. У кого на руках есть удостоверяющие документы того, что они передали подозреваемой деньги, будет определен специальный порядок. Если заемщик полностью выплатил кредит, то у банка к нему не будет претензий, взыскивать средства будут с совершивших преступные действия"

- Сергей Меняйло

Как полагают в МВД России, кредитный представитель похитила предположительно более 200 млн рублей, убеждая покупателей, что выгоднее приобрести автомобиль в кредит, а затем досрочно закрыть задолженность. Клиенты передавали ей крупные суммы наличными, чтобы полностью погасить займ, однако аферистка забирала деньги себе.

Часть пострадавших оформляли сделку через Росбанк, который теперь вошел в состав Т-Банка. Глава республики также отметил, что всех пострадавших дополнительно уведомят о порядке погашения кредитов и о ходе следствия.

Женщина задержана, по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Выявленное преступление неслучайно: напомним, проблема с покупкой автомобилей в регионах Северного Кавказа продолжает оставаться актуальной – так, в соответствии с рейтингом доступности автомобилей для разных регионов страны, республики СКФО оказались в хвосте списка. Дагестан занял 83 место рейтинга, Карачаево-Черкесия - 80 место, а Северная Осетия – 79. Относительно благополучным можно назвать Ставропольский край, который расположился на 68 месте. За основу исследования была выбрана стоимость недорогого транспортного средства, которая составила около 1,2 млн рублей. Также были проанализированы возможности населения приобрести автомобиль из салона ценой 2,9 млн рублей.