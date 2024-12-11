Вестник Кавказа

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Автомобиль Москвич
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты составили рейтинг доступности автомобилей для разных регионов страны. Дагестан и другие республики СКФО оказались в хвосте списка.

Дагестан оказался аутсайдером рейтинга регионов по доступности автомобилей для населения. 

Эксперты за основу подсчета выбрали стоимость недорогого транспортного средства, которая составила около 1,2 млн рублей. Также были проанализированы возможности населения приобрести автомобиль из салона ценой 2,9 млн рублей.    

Республика Дагестана заняла 83 место рейтинга. Лишь около 4% населения могут позволить себе недорогую машину в кредит, авто за 3 млн доступно только чуть более 1% населения региона. 

Регионы СКФО в целом оказалась в конце рейтинга. Например, Карачаево-Черкесия заняла 80 место, а Северная Осетия – 79. 

Относительно благополучным можно назвать Ставропольский край, который расположился на 68 месте. Здесь бюджетная легковушка в кредит доступна около 9% жителей, сообщают РИА Новости.

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