В нескольких районах Дагестана отключили электричество из-за непогоды

Более 50 тыс человек остались без света в Дагестане. Проблемы с электричеством наблюдаются в том числе в Махачкале и Хасавюрте.

Жители нескольких районов Дагестана остались без света из-за непогоды, рассказали в пресс-службе Минэнерго региона.

"В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 м/c) произошли технологические нарушения в электросетевом комплексе республики"

– Минэнерго Дагестана

Сообщается, что подача электричества частично нарушена в некоторых районах республики, а также в крупных городах – Махачкале, Хасавюрте и других. Всего без света сейчас находятся более 50 тыс человек.

Восстановить подачу электричества планируется до конца субботы.