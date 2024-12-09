Вестник Кавказа

Газ провели в тысячи домов в Дагестане

Газ провели в тысячи домов в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К газу подключили 4 тыс домов в Дагестане. В Минэнерго республики сказали, что темпы газификации недостаточно высоки.

В 4 тыс домов Дагестана поступил газ, работы проводились в рамках программы "Социальная газификация", пишет пресс-служба Минэнерго республики.

В ведомстве заявили, что всего получено свыше 12 тыс заявок и заключено более 10 тыс договоров на подключение. Там же отметили, что у большей части заявителей появилась возможность подключится к газу.

При этом в министерстве подчеркнули, что темпы газификации недостаточно высоки. Газовым компаниям и подрядчикам поручено ускорить работу в этом направлении.

В Минэнерго призвали подключать ежемесячно порядка 300 заявителей, а также прокладывать не мене 30 м газопровода в сутки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Инсценировка 10 ДТП обернулась для дагестанцев арестом

Инсценировка 10 ДТП обернулась для дагестанцев арестом

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана

&quot;Газель&quot; насмерть сбила пенсионерку в Дагестане

"Газель" насмерть сбила пенсионерку в Дагестане

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Новые автобусы презентовали в Махачкале

Новые автобусы презентовали в Махачкале

Меликов стал одним из самых упоминаемых глав регионов России

Меликов стал одним из самых упоминаемых глав регионов России

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

В Дагестане назревает коррупционный скандал

В Дагестане назревает коррупционный скандал

Погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на Ставрополье

Погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на Ставрополье

Опасная пластическая операция привела к уголовному делу в Махачкале

Опасная пластическая операция привела к уголовному делу в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы