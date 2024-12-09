Газ провели в тысячи домов в Дагестане

К газу подключили 4 тыс домов в Дагестане. В Минэнерго республики сказали, что темпы газификации недостаточно высоки.

В 4 тыс домов Дагестана поступил газ, работы проводились в рамках программы "Социальная газификация", пишет пресс-служба Минэнерго республики.

В ведомстве заявили, что всего получено свыше 12 тыс заявок и заключено более 10 тыс договоров на подключение. Там же отметили, что у большей части заявителей появилась возможность подключится к газу.

При этом в министерстве подчеркнули, что темпы газификации недостаточно высоки. Газовым компаниям и подрядчикам поручено ускорить работу в этом направлении.

В Минэнерго призвали подключать ежемесячно порядка 300 заявителей, а также прокладывать не мене 30 м газопровода в сутки.