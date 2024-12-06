Вестник Кавказа

В Абхазии отсутствует дефицит газа

В Абхазии отсутствует дефицит газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запасы газа в Абхазии не могут кончиться, завили в госкомпании республики. Баллон можно пополнить на газовой заправке.

Нехватки газа в Абхазии нет, заявил гендиректор госкомпании "Абхазтопа" Рамаз Джопуа.

В стране сильно вырос спрос на газ после возникших проблем с подачей электричества, передал он и отметил, что каждые 3-4 дня реализуется 15-18 тонн газа.

В Абхазию газ поступает из России. Разговоры о том, что запасы кончатся, не имеют оснований, подчеркнул Рамаз Джопуа в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

Газовый баллон можно пополнить на станциях заправки, их также развозят фуры. Из-за возросшего спроса им приходится выезжать ежедневно, ранее это делалось всего несколько раз в неделю.

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