В Абхазии отсутствует дефицит газа

Запасы газа в Абхазии не могут кончиться, завили в госкомпании республики. Баллон можно пополнить на газовой заправке.

Нехватки газа в Абхазии нет, заявил гендиректор госкомпании "Абхазтопа" Рамаз Джопуа.

В стране сильно вырос спрос на газ после возникших проблем с подачей электричества, передал он и отметил, что каждые 3-4 дня реализуется 15-18 тонн газа.

В Абхазию газ поступает из России. Разговоры о том, что запасы кончатся, не имеют оснований, подчеркнул Рамаз Джопуа в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

Газовый баллон можно пополнить на станциях заправки, их также развозят фуры. Из-за возросшего спроса им приходится выезжать ежедневно, ранее это делалось всего несколько раз в неделю.