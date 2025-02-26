Вестник Кавказа

Авиапарк Air Astana пополнил новый Airbus

Авиапарк Air Astana пополнил новый Airbus
© Фото: пресс-служба Air Astana
Парк воздушных судов крупнейшей в Казахстане казахстанско-британской авиакомпании Air Astana вырос до 60 самолетов – сегодня Air Astana авиаперевозчик принял в его состав новый Airbus A320neo.

Сегодня, 6 марта, в Алматы прибыл новый Airbus A320neo – теперь парк воздушных судов группы компаний Air Astana насчитывает 60 самолетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Теперь полносервисная авиакомпания Air Astana располагает парком из 35 самолетов, в то время как лоукостер FlyArystan эксплуатирует 25 воздушных судов"

- Air Astana

Обе авиакомпании демонстрируют рост, расширяя сеть маршрутов в Азию, Европу и на Ближний Восток – заработанные средства инвестируются в современные воздушные суда и расширение географии полетов, предлагая пассажирам еще больше возможностей для удобных и комфортных путешествий за счет увеличения парка современных Airbus A321LR и Airbus A320neo, заявили в группе компаний, передает Sputnik Казахстан.

"Расширение нашего парка до 60 самолетов - это значимое достижение для группы компаний Air Astana и важный шаг на пути к реализации стратегических планов"

- исполнительный директор группы компаний Air Astana Питер Фостер

Останавливаться на достигнутом казахстанские авиаторы не планируют – ожидается, что парк воздушных судов компании продолжит расширяться и к 2028 году достигнет 80 самолетов, добавил Фостер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг

В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

Новая инфраструктура появилась в аэропорту Нальчика

Новая инфраструктура появилась в аэропорту Нальчика

Временные ограничения сняли в Шереметьево

Временные ограничения сняли в Шереметьево

Сочи и Нижневартовск свяжут самолеты &quot;ЮТэйр&quot;

Сочи и Нижневартовск свяжут самолеты "ЮТэйр"

Грузия и Исландия запустят прямые авиарейсы

Грузия и Исландия запустят прямые авиарейсы

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

В Сочи задержаны 15 рейсов

В Сочи задержаны 15 рейсов

Новый рейс Астана-Самарканд полетит через Туркестан

Новый рейс Астана-Самарканд полетит через Туркестан

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы