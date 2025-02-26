Авиапарк Air Astana пополнил новый Airbus

Парк воздушных судов крупнейшей в Казахстане казахстанско-британской авиакомпании Air Astana вырос до 60 самолетов – сегодня Air Astana авиаперевозчик принял в его состав новый Airbus A320neo.

Сегодня, 6 марта, в Алматы прибыл новый Airbus A320neo – теперь парк воздушных судов группы компаний Air Astana насчитывает 60 самолетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Теперь полносервисная авиакомпания Air Astana располагает парком из 35 самолетов, в то время как лоукостер FlyArystan эксплуатирует 25 воздушных судов"

- Air Astana

Обе авиакомпании демонстрируют рост, расширяя сеть маршрутов в Азию, Европу и на Ближний Восток – заработанные средства инвестируются в современные воздушные суда и расширение географии полетов, предлагая пассажирам еще больше возможностей для удобных и комфортных путешествий за счет увеличения парка современных Airbus A321LR и Airbus A320neo, заявили в группе компаний, передает Sputnik Казахстан.

"Расширение нашего парка до 60 самолетов - это значимое достижение для группы компаний Air Astana и важный шаг на пути к реализации стратегических планов"

- исполнительный директор группы компаний Air Astana Питер Фостер

Останавливаться на достигнутом казахстанские авиаторы не планируют – ожидается, что парк воздушных судов компании продолжит расширяться и к 2028 году достигнет 80 самолетов, добавил Фостер.