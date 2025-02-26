Азербайджан и Турция реализуют гигантские проекты – Ильхам Алиев

Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия газопровода Ыгдыр – Нахчыван. Он отметил, что проект обеспечит энергобезопасность Нахчывана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил в Анкаре с речью на церемонии открытия газопровода Ыгдыр – Нахчыван, сообщает пресс-служба главы государства.

Он назвал сегодняшний день важным в истории турецко-азербайджанских отношений. Алиев напомнил об участии в закладке фундамента газопровода 1,5 года назад.

Президент республики отметил, что сегодня Азербайджан и Турция активно реализуют гигантские проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP.

Руководитель азербайджанского государства подчеркнул, что данные проекты не только соединили Азербайджан и Турцию, но и изменили энергетическую карту Евразии.

Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан своим газом транзитом через Турцию обеспечивает энергобезопасность многих стран. Он добавил, что в 2025 году экспорт составил 25 млрд кубометров.

"Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции – еще в 11 стран, 10 из которых – европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность"

- Ильхам Алиев

Президент сообщил, что новый проект обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана. Глава АР добавил, что газ из Азербайджана будет транспортироваться через Турцию в Нахчыван в виде своповых поставок.

Он также уточнил, что энергетические проекты Баку и Анкары позволили реализовать транспортные проекты. Алиев заявил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс предоставляет большие преимущества.

Президент отметил, что турецкий лидер Эрдоган играет огромную роль в объединении тюркского мира, под его руководством Турция достигла серьезных успехов и создала новые возможности для тюркского мира.

Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан всегда придавал большое значение объединению тюркского мира и прилагал все усилия для обеспечения этого единства и укрепления отношений на основе общих интересов.

Глава государства подчеркнул, что церемония открытия газопровода показывает единство, дружбу и братство Азербайджана и Турции. Он поблагодарил участников строительных работ.

"Еще раз сердечно поздравляю каждого из нас, Турцию и Азербайджан с этим замечательным событием и желаю нашим народам и государствам новых успехов. Спасибо"

- Ильхам Алиев