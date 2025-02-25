Ильхам Алиев провел встречу с турецким лидером

В Анкаре состоялась встреча Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее президенты Азербайджана и Турции открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Анкаре.

Как пишет пресс-служба главы азербайджанского государства, переговоры руководителей двух стран шли в режиме "один на один".

Позже Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре.

Ранее президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.