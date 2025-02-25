Вестник Кавказа

Ильхам Алиев провел встречу с турецким лидером

Ильхам Алиев провел встречу с турецким лидером
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Анкаре состоялась встреча Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее президенты Азербайджана и Турции открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Анкаре.

Как пишет пресс-служба главы азербайджанского государства, переговоры руководителей двух стран шли в режиме "один на один".

Позже Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре.

Ранее президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президенты Азербайджана и Турции открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван

Президенты Азербайджана и Турции открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван

Ильхам Алиев отправляется в Турцию

Ильхам Алиев отправляется в Турцию

Эрдоган: Анкара активизировала действия для мира на Южном Кавказе

Эрдоган: Анкара активизировала действия для мира на Южном Кавказе

Стали известны сроки запуска газопровода Игдыр-Нахчыван

Стали известны сроки запуска газопровода Игдыр-Нахчыван

Военные учения в экстремальных условиях провели Азербайджан и Турция

Военные учения в экстремальных условиях провели Азербайджан и Турция

Ильхам Алиев направил поздравление Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев направил поздравление Реджепу Тайипу Эрдогану

Реджеп Тайип Эрдоган: в Турции чтят память жертв Ходжалы

Реджеп Тайип Эрдоган: в Турции чтят память жертв Ходжалы

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

МИД Турции: турецкий народ скорбит по жертвам геноцида в Ходжалы

МИД Турции: турецкий народ скорбит по жертвам геноцида в Ходжалы

Иностранцы купили более 400 объектов недвижимости в Азербайджане

Иностранцы купили более 400 объектов недвижимости в Азербайджане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы