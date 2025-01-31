Узбекистан планирует собирать российские электромобили Atom

В скором времени на производственным мощностях Узбекистана могут начать собирать российские электромобили Atom – переговоры об этом уже ведет российский автопроизводитель "Кама".

В Узбекистане планируют наладить выпуск российского электромобиля Atom, который разрабатывает автопроизводитель "Кама": он уже ведет переговоры с узбекской стороной о локализации производства.

При этом "Кама" рассматривает и другие страны, включая Китай, в качестве возможных площадок для выпуска модели, передает Podrobno.uz.

Речь идет не только о сборке машин, но и о передаче передовых технологий, сообщил представитель компании Анатолий Кияшко.

Напомним, Atom - один из первых российских электромобилей, разрабатываемый компанией АО "Кама" с 2021 года – он построен на собственной платформе и включает в себя основание, шасси, высоковольтную систему, электрику и электронику. Всеми системами автомобиля будет управлять "Атом ОС", в том числе развлечениями, проекционным экраном, системами помощи водителю. Планируется, что стоить такое авто будет около 2,5 млн рублей ($32,1 тыс).