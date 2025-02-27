Водитель лишился жизни после выезда на встречку на Кубани

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием трех машин. Водитель "Калины" выехал на встречку и столкнулся с двумя машинами. Он скончался на месте.

Две иномарки и "Лада Калина" стали участниками автоаварии в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Владелец "Лады" выехал на встречную полосу и врезался в машину "Лифан", который в свою очередь столкнулся с "Мерседесом".

Отмечается, что водитель отечественной легковушки скончался на месте до приезда врачей. По данному факту правоохранителями начата проверка.