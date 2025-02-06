Вестник Кавказа

Авария оставила без водоснабжения часть Лермонтова

Авария оставила без водоснабжения часть Лермонтова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лермонтове ведутся работы по восстановлению подачи воды. Их планируют завершить до наступления темного времени суток.

В среду, 5 марта, в Лермонтове частично пропало водоснабжение после произошедшей на сетях аварии. Об этом поведала в своем Telegram-канале глава города.

"Введено ограничение подачи холодной воды в нижнюю часть города Лермонтова и промзону"

– Елена Кобзева

Воды сейчас нет только в жилых домах, но и в двух школах, двух детских садах и больнице.

Сейчас ведутся работы по восстановлению подачи воды. Их планируется завершить к 17:00.

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