Вестник Кавказа

Обрыв ЛЭП оставил без света четыре района Дагестана

Обрыв ЛЭП оставил без света четыре района Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители более 300 сел в 4 районах Дагестана остались без света из-за аварии на линии электропередачи – сильный ветер оборвал провода на ней в горном районе, сейчас электроснабжение восстанавливают две бригады энергетиков "Дагэнерго".

Жители 4 районов Дагестана – более 60 тыс человек - сегодня проснулись без света: причиной энергетического катаклизма послужил обрыв проводов линии электропередачи (ЛЭП), вызванный сильным ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 7:30 мск от диспетчера ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском и частично Хунзахском районах. В зону аварийного отключения попадают 135 сел с населением 63 684 человека, в том числе 18 376 детей"

- МЧС Дагестана

Как сообщили специалисты "Дагэнерго", незамедлительно прибывшие на место аварии, обрыв ЛЭП произошел в горах, недалеко от подстанции Тлох, сейчас аварийно-восстановительные работы там проводят две бригады сотрудников компании, сообщили в ее пресс-службе, передает "Интерфакс".

"Энергетики филиала "Дагэнерго" проводят технические мероприятия на энергообъектах, обеспечивающих электроснабжение небольшой части потребителей высокогорных территорий. В восстановительных работах задействованы девять специалистов и две единицы спецтехники"

- Telegram-канал "Дагэнерго"

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