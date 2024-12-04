Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Грузинские аграрии в несколько десятков раз нарастили экспорт своего картофеля. Лидером по импорту грузинской картошки стала Россия, в топ-3 также попали Азербайджан и Армения.

За период с начала года Грузия практически в 30 раз увеличила экспорт выращенного в стране картофеля, сообщает Минсельхоз страны.

По данным ведомства, в течение января, февраля и далее по третье марта текущего года из Грузии ушло на экспорт 27,5 тыс т картофеля. Его стоимость составила $8 млн.

В ведомстве подчеркнули, что в минувшем году за первые два месяца было отправлено на экспорт всего 932 т "земляных яблок".

Первое место по закупкам картофеля из Грузии занимает Россия – более 14 тыс т. На второй позиции Азербайджан с 10,5 тыс т. В топ-3 импортеров грузинской картошки попала также Армения (2,1 тыс т).