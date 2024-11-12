Вестник Кавказа

В России картофель стал самым подорожавшим продуктом

В России картофель стал самым подорожавшим продуктом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во многих регионах России сильнее всего за последнее время подорожали картофель и красная икра. Сильнее всего подешевели гречка и курица.

Стало известно, как изменились цены на продукты питания в октябре в разных регионах России.

Наиболее подешевевшим продуктом в 33 регионах стала гречка, местами цены на нее опустились на 19-22%, в том числе в Севастополе на 19%. Второе место по снижению цен занимает курица, на нее цены сильно снизились в 18 регионах, в том числе в Ростовской области на 17%. Третий заметно подешевевший продукт - замороженные кальмары, например в Тамбовской области они стали доступнее на 25%.

В Москве в октябре цены падали на макароны, в Петербурге и Кабардино-Балкарии - черный чай, в Ингушетии в октябре подешевела сильнее всего жевательная резинка.

В большинстве регионов в середине осени сильно подорожал картофель, например в Воронежской области в 2,5 раза. Красная икра в октябре стала главным подорожавшим продуктом в семи регионах, среди них Владимирская область. Тройку замыкает сливочное масло, оно наиболее подорожало в Свердловской области и на Алтае.

Капуста выросла в цене в Калининграде, оливковое масло в Адыгее, соль в Бурятии, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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