Россия хочет увеличить поставки азербайджанского картофеля

Повышенный спрос на картофель в РФ заставил запланировать увеличение ввоза продукции из ближайших стран. Одной из них стал Азербайджан.

Ввоз картофеля из Азербайджана планируют нарастить в РФ. Это связано с повышенным спросом на продукцию в стране, рассказал представитель ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

С января по апрель 2024 года Россия приняла около 57 тыс т картофеля, уточнили в ассоциации. Больше всего продукции прибыло из Египта (порядка 85%). Второй страной по объемам поставок стал Азербайджан. Следом идут Китай и Пакистан.

«Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран»

- Дмитрий Леонов

Урожай картошки в России в текущем году уменьшился в сравнении с прошлым годом и составил 7,3 тыс т. Тем не менее, плохие погодные условия оставили размер урожая не хуже показателей 2021-2022 годов.