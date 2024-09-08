Вестник Кавказа

Россия хочет увеличить поставки азербайджанского картофеля

Россия хочет увеличить поставки азербайджанского картофеля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повышенный спрос на картофель в РФ заставил запланировать увеличение ввоза продукции из ближайших стран. Одной из них стал Азербайджан.

Ввоз картофеля из Азербайджана планируют нарастить в РФ. Это связано с повышенным спросом на продукцию в стране, рассказал представитель ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

С января по апрель 2024 года Россия приняла около 57 тыс т картофеля, уточнили в ассоциации. Больше всего продукции прибыло из Египта (порядка 85%). Второй страной по объемам поставок стал Азербайджан. Следом идут Китай и Пакистан.

«Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран»

- Дмитрий Леонов

Урожай картошки в России в текущем году уменьшился в сравнении с прошлым годом и составил 7,3 тыс т. Тем не менее, плохие погодные условия оставили размер урожая не хуже показателей 2021-2022 годов.

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Баку, Азербайджан

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