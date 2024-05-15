Половина урожая картофеля собрана в Дагестане

В Дагестане на данный момент аграрии собрали уже более 140 тыс т картошки. Этот объем превышает половину всего урожая в республике.
Фермеры Дагестана продолжают пожинать плоды своих трудов: на сегодняшний день они собрали более 140 тыс т картофеля, рассказали в Минсельхозпроде республики.
"Активно работы ведутся в Буйнакском, Хасавюртовском, Левашинском, Кумторкалинском, Кизлярском районах"
- Минсельхозпрод Дагестана
Общая площадь полей с картофелем – порядка 20 тыс га. Сейчас собрано уже больше половины урожая.
В министерстве также отметили, что на территории Дагестана выплачиваются субсидии тем, кто выращивает картошку и другие плоды в открытом грунте. Эта мера должна дать толчок развитию производства продукции.