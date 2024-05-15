Половина урожая картофеля собрана в Дагестане

В Дагестане на данный момент аграрии собрали уже более 140 тыс т картошки. Этот объем превышает половину всего урожая в республике.

Фермеры Дагестана продолжают пожинать плоды своих трудов: на сегодняшний день они собрали более 140 тыс т картофеля, рассказали в Минсельхозпроде республики.

"Активно работы ведутся в Буйнакском, Хасавюртовском, Левашинском, Кумторкалинском, Кизлярском районах"

- Минсельхозпрод Дагестана

Общая площадь полей с картофелем – порядка 20 тыс га. Сейчас собрано уже больше половины урожая.

В министерстве также отметили, что на территории Дагестана выплачиваются субсидии тем, кто выращивает картошку и другие плоды в открытом грунте. Эта мера должна дать толчок развитию производства продукции.