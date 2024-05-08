Северная Осетия отличилась в поставках семенного картофеля

С начала 2024 года североосетинские аграрии поставили около 2 млн штук семенного картофеля. Об этом проинформировали в региональном Россельхознадзоре.

Северная Осетия с начала текущего года поставила в различные регионы России почти 2 миллиона штук семенного картофеля.

«С начала 2024 года под контролем Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора с территории Республики Северная Осетия-Алания вывезено 1 818 210 штук и 85 тонн семенного картофеля»

– пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора.

Семенной картофель главный фактор для получения качественного урожая. Выращивание картофеля из семенного материала позволяет получить растения с хорошими показателями урожайности, устойчивыми к болезням и вредителям.

Отметим, что поставки семенного картофеля из Северной Осетии в другие регионы России способствуют развитию сельского хозяйства и повышению уровня производства. Этот вид картофеля играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.