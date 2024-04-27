Фермеров в Северной Осетии поддержат на 215 млн рублей

На поддержку фермерских хозяйств в Северной Осетии выделят 215 млн рублей. Это на 85 млн больше, чем в 2023 году.

Власти Северной Осетии приняли решение о повышении финансовой поддержки фермеров в текущем году. Планируется выделить на эти цели целых 215 млн рублей, что на 85 млн больше, чем в предыдущем году. Это значительное увеличение финансирования призвано стимулировать развитие сельского хозяйства в регионе и поддержать местных фермеров в их трудной работе.

«Это на 85 миллионов больше, чем в прошлом году. По объему выделенных средств мы в числе лидеров в стране. Помощь получат более 50 фермерских хозяйств»

– премьер республики Борис Джанаев.

Почему важна поддержка фермеров?

Фермерское дело играет ключевую роль в экономике Северной Осетии. Местные фермеры не только обеспечивают население свежими и качественными продуктами питания, но и способствуют развитию сельскохозяйственного сектора в целом. Поэтому государственная поддержка фермеров имеет стратегическое значение для устойчивого развития региона.

На что будут направлены дополнительные средства?

Дополнительные 85 миллионов рублей будут использованы для различных целей, направленных на поддержку фермеров. Средства будут направлены на субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, финансирование программ по улучшению качества почвы, семенного материала, а также обучение современным методам ведения хозяйства.