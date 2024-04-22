Северная Осетия примет «Школу фермера»

Образовательная программа «Школа фермера» откроется в Северной Осетии. Цель проекта – подготовка специалистов для успешного ведения фермерского хозяйства.

В Северной Осетии стартует уникальный проект "Школа фермера", который призван способствовать развитию сельского хозяйства в регионе. Инициатива предполагает бесплатное обучение для 30 участников. Целью проекта является подготовка специалистов с необходимыми знаниями и навыками для успешного ведения фермерского хозяйства.

«Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль, развивать которую могут и должны специалисты. И в их числе – частные фермеры. Но и им нужна поддержка, в том числе методическая. Мы рады, что у нас есть возможность дать старт первой „Школе фермеров“ в Северной Осетии, поделиться теми знаниями, которые накопили за годы работы»

– ректор Горского государственного аграрного университета (ГГАУ) Олег Гогаев.

Программа обучения "Школы фермера" охватывает широкий спектр тем, начиная от основ агрономии и животноводства, заканчивая аспектами маркетинга и управления фермерским бизнесом. Участники смогут узнать о современных методах ведения хозяйства, использовании инновационных технологий и агротехник. Благодаря бесплатному обучению, каждый желающий сможет получить ценный опыт и знания, необходимые для успешной деятельности в сельском хозяйстве.Проведение «Школы фермера» в Северной Осетии имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства в регионе. Обученные специалисты смогут внедрять новые подходы и технологии на своих фермах, увеличивая производственные показатели и повышая качество сельскохозяйственной продукции.

