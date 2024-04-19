Вестник Кавказа

Кубань поддержала сельское хозяйство 13 млрд рублей

Кубань поддержала сельское хозяйство 13 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отрасль сельского хозяйства Кубани получила в прошлом году 13 млрд рублей. Таким образом, власти региона решили поддержать аграриев края.

Власти Краснодарского края выделили в прошлом году порядка 13 млрд рублей на развитие сельского хозяйства региона. В нынешнем году на эти цели из бюджета региона будет отправлено свыше 11 млрд рублей. Информацию об этом озвучил вице-губернатор края Андрей Коробка.

Как сообщил чиновник, в нынешнем году показатели этой отрасли должны значительно превысить прошлогодние.

Он также заявил, что власти расширяют меры по поддержки сферы края. В частности, власти рассмотрели вопрос о поддержке личных хозяйств и выделении средств для других направлений.

По словам вице-губернатора, сельское хозяйство непосредственно влияет на развитие туризма в регионе.

"Любой отдыхающий, приезжающий из других регионов страны, хочет увидеть хорошее море, пляжи и, конечно, попробовать вкусную продукцию. Поэтому нужно развивать малый сектор, который даст эксклюзивную деликатесную продукцию"

– Андрей Коробка

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