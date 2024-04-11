Винный туризм в Краснодарском крае вырос в пять раз

Винодельни Кубани за год приняли более 1 млн туристов. Популярность энотуризма выросла в пять раз.

В Краснодарском крае за прошлый год рекордно вырос поток туристов на винодельческие объекты.

В 2022 году винный туризм опробовали на себе 199 тыс человек, в 2023 году - более 1 млн человек, таким образом турпоток на винодельни увеличился в пять раз за прошлый год. Новая туристическая отрасль активно растет и вызывает интерес у путешественников.

В регионе туристов принимают 30 винодельческих предприятий, из них 20 включены в нацмаршрут "Винные дороги Краснодарского края".