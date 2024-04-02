Производитель вина "Кубань-вино" стал собственностью государства

Из частных рук в государственные перешел один из крупнейших российских производителей вин компания "Кубань-вино". Винодельня изъята в пользу государства решением Генпрокуратуры по делу челябинских бизнесменов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, винодельческая компания "Кубань-вино" перешла на 100% в собственность государства.

Прежний собственник - группа компаний "Ариант", один из ответчиков по делу о долге Юрия Антипова, размер которого превышает 25 млрд рублей с процентами. Ранее Антипов и АО "Урало-сибирская металлургическая компания" заключили соглашение о прощении долга. Генпрокуратура просила признать данное соглашение недействительным.

По иску Генпрокуратуры в пользу РФ изъято несколько компаний, в числе которых и "Кубань-вино" - компания, существующая почти 70 лет и являющаяся одним из самых крупных производителей вина в стране.