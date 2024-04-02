Вестник Кавказа

Производитель вина "Кубань-вино" стал собственностью государства

Производитель вина "Кубань-вино" стал собственностью государства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из частных рук в государственные перешел один из крупнейших российских производителей вин компания "Кубань-вино". Винодельня изъята в пользу государства решением Генпрокуратуры по делу челябинских бизнесменов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, винодельческая компания "Кубань-вино" перешла на 100% в собственность государства.

Прежний собственник - группа компаний "Ариант", один из ответчиков по делу о долге Юрия Антипова, размер которого превышает 25 млрд рублей с процентами. Ранее Антипов и АО "Урало-сибирская металлургическая компания" заключили соглашение о прощении долга. Генпрокуратура просила признать данное соглашение недействительным.

По иску Генпрокуратуры в пользу РФ изъято несколько компаний, в числе которых и "Кубань-вино" - компания, существующая почти 70 лет и являющаяся одним из самых крупных производителей вина в стране.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Продажа взрывчатых веществ лишила жителя Дагестана свободы

Продажа взрывчатых веществ лишила жителя Дагестана свободы

Возведение трех объектов остановили в Махачкале

Возведение трех объектов остановили в Махачкале

Бывших чиновников Нефтекумска обвинили в захвате хозяйства

Бывших чиновников Нефтекумска обвинили в захвате хозяйства

Трое боевиков из Таджикистана арестованы в Махачкале

Трое боевиков из Таджикистана арестованы в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы