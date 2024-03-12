Вестник Кавказа

России нужно развивать свое виноградное производство

Бокалы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российские власти продолжат поддержку отечественного виноделия и виноградарства, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По последним данным, выпуск винодельческой продукции в РФ вырос на треть.

Россия продолжит развивать свое производство винограда и винодельческой продукции, планы обрисовал министр финансов.

По словам Антона Силуанова, большое значение имеет наращивание поддержки, которую получают от государства виноделы, выпускающие напитки из винограда. Глава Минфина призвал создавать новые производственные мощности и наращивать производство винограда.

"Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Речь идет о таком учете в разрезе организаций, видов продукции, объемов неиспользованного винограда, сортов винограда, а также индивидуальных номеров виноградных насаждений"

– Силуанов

Напомним, за первые два месяца года российские виноделы выпустили на 30% больше напитков, чем за аналогичный период год назад.

На федеральном уровне в стране реализуется проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Он будет действовать до 2030 года. В 2024 году на его реализацию направят 4 млрд рублей.

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