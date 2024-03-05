Туристов в Абхазии вместо "все включено" будет ждать "безлимитное вино"

Сфера туризма в Абхазии активно развивается, однако о появлении на курортах любимой россиянами системы "все включено" пока говорить не приходится. Россиян в Абхазии ждут новые отели и курорты на востоке республики, "безлимитное вино" и вкусная местная кухня, рассказал министр Хишба.

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал о развитии туристической отрасли в республике, перспективах «все включено» в отелях Абхазии и планах по увеличению турпотока из России.

Министр сообщил, что в будущем Абхазия сможет прийти к ежегодному турпотоку в 7 млн человек, как в Сочи. Сегодня россияне чаще всего выбирают отдых в Гагре и Пицунде, однако туристическая инфраструктура развивается на востоке республики, за Сухумом.

"Сегодня Абхазия серьезно расширила границы туристического сектора. К услугам российских гостей уже не только раскрученные Гагра, Пицунда и Сухум, но и Гудаута, Ткуарчал, Очамчыра"

– Хишба

"В Восточной Абхазии вы найдете и плантации мандаринов, и водопады, и кристально чистое море, и людей, которые счастливы вас видеть", - добавил министр.

В республике в сфере туризма работают свыше 26 тыс человек, однако уровень сервиса остается ниже, чем на мировых курортах типа Бодрума или Мальдив.

"Абхазия начала привлекать бизнесменов и из России, и из Турции, каковые строят гостиницы мирового класса"

– Хишба

По мнению министра, система "все включено" в отелях Абхазии если и появится, то не скоро. Туристы в Абхазии могут скорее рассчитывать на "безлимитное вино", чем на питание, как в турецких отелях.

"Олл-инклюзив" вообще дело непривычное <…> Но мы об этом размышляем, и не сбрасываем со счетов. Вот некоторые хозяева отелей уже задумались над тем, чтобы подавать своим гостям безлимитное вино"

– Хишба

Плюсами Абхазии могут стать вкусная местная кухня, гостеприимные местные жители и возможности для недорого отдыха, поделился мнением министр в беседе с "АиФ".