Туристов в Абхазии вместо "все включено" будет ждать "безлимитное вино"

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал о развитии туристической отрасли в республике, перспективах «все включено» в отелях Абхазии и планах по увеличению турпотока из России.
Министр сообщил, что в будущем Абхазия сможет прийти к ежегодному турпотоку в 7 млн человек, как в Сочи. Сегодня россияне чаще всего выбирают отдых в Гагре и Пицунде, однако туристическая инфраструктура развивается на востоке республики, за Сухумом.
"Сегодня Абхазия серьезно расширила границы туристического сектора. К услугам российских гостей уже не только раскрученные Гагра, Пицунда и Сухум, но и Гудаута, Ткуарчал, Очамчыра"
– Хишба
"В Восточной Абхазии вы найдете и плантации мандаринов, и водопады, и кристально чистое море, и людей, которые счастливы вас видеть", - добавил министр.
В республике в сфере туризма работают свыше 26 тыс человек, однако уровень сервиса остается ниже, чем на мировых курортах типа Бодрума или Мальдив.
"Абхазия начала привлекать бизнесменов и из России, и из Турции, каковые строят гостиницы мирового класса"
– Хишба
По мнению министра, система "все включено" в отелях Абхазии если и появится, то не скоро. Туристы в Абхазии могут скорее рассчитывать на "безлимитное вино", чем на питание, как в турецких отелях.
"Олл-инклюзив" вообще дело непривычное <…> Но мы об этом размышляем, и не сбрасываем со счетов. Вот некоторые хозяева отелей уже задумались над тем, чтобы подавать своим гостям безлимитное вино"
– Хишба
Плюсами Абхазии могут стать вкусная местная кухня, гостеприимные местные жители и возможности для недорого отдыха, поделился мнением министр в беседе с "АиФ".