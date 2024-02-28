Вестник Кавказа

Россияне нарастили бронирование Абхазии в 2,6 раза

Россияне нарастили бронирование Абхазии в 2,6 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ранее бронирование отдыха в Абхазии выросло в 2,6 раза в этом году. На черноморских курортах Абхазии не так много качественных отелей, поэтому путевки лучше приобретать заранее.

Спрос на туры в Абхазию на лето вырос в рамках раннего бронирования, следует из данных сервиса "Яндекс Путешествия".

Отдых в Абхазии на лето 2024 года россияне сейчас бронируют активнее в 2,6 раза, чем в это же время в прошлом году.

По оценкам российским туроператоров, тем, кто хочет отдохнуть на курортах Абхазии в июле и августе стоит поторопиться - места в отелях могут закончится уже в первой половине июня.

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