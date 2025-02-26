Вестник Кавказа

Гостиничных номеров стало на 13% больше в КЧР

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии увеличилось число гостиничных номеров на 13% в 2024 году. Всего в республике создали около 1 тыс номеров.

По итогам 2024 года количество номеров в отелях и гостиницах Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличилось на 1 тыс, что на 13% больше показателей 2023 года, рассказали в республиканском Минтуризма.

"В начале прошлого года на курортах республики было 7 473 номера, к концу 2024-го эта цифра увеличилась до 8 462. Рост номерного фонда за год составил 13%"

- Минтуризма КЧР

Республика продолжает увеличивать номерной фонд и в 2025 году. Например, на курорте "Домбай" был открыт новый отель на 55 человек. Он сможет принять около 110 постояльцев одновременно.

Кроме того, новые номера планируют открыть на курорте "Архыз" в 2025 году.

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