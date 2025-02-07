Новый пятизвездочный отель появится в Домбае

На курорте Домбай в КЧР планируют возвести новый отель 5 звезд на четыре сотни номеров. Инвестиции в проект составят миллиарды рублей.

На горном курорте Домбай будет построен современный пятизвездочной отель. Об этом сказано в сообщении Минтуризма Карачаево-Черкесии.

В ведомстве отметили, что он появится на месте гостиницы-долгостроя, строительство которой было заморожено около 40 лет назад.

Новый отель будет рассчитан на 410 номеров. Инвестиции в проект составят примерно 9 млрд рублей, однако пока неизвестно, кто именно будет инвестировать средства в строительство объекта.

Возведение нового отела начнется после того, как будет полностью завершен демонтаж 18-этажного здания гостиницы. Он стартовал в конце прошлого года.

Напомним, строительство гостиницы "Аманауз" началось в поселке в 1983 году, а через два года объект по неизвестным причинам был законсервирован.