Запущены новые автобусные маршруты до курортов Северного Кавказа

Новые автобусные маршруты позволят пассажирам добраться из Черкесска до курортов "Домбай" и "Архыз".

Минтранс РФ расширил сеть автобусных маршрутов до горнолыжных комплексов Северного Кавказа. Рейсы стартуют из Черкесска.

Сообщается, что начнут работу новые маршруты из Черкесска до курорта "Архыз" и комплекса "Романтик".

Также автобусы теперь будут доставлять туристов из Черкесска до Теберды и Домбая с остановкой в Карачаевске.

Отметим, что транспортный комплекс ранее запустил маршруты до комплексов "Домбай" и "Архыз" с пересадкой на станции Невинномысская, а также в аэропорту Минеральных Вод. Маршруты актуальны до 31 марта этого года.