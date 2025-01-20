Вестник Кавказа

Запущены новые автобусные маршруты до курортов Северного Кавказа

Запущены новые автобусные маршруты до курортов Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые автобусные маршруты позволят пассажирам добраться из Черкесска до курортов "Домбай" и "Архыз".

Минтранс РФ расширил сеть автобусных маршрутов до горнолыжных комплексов Северного Кавказа. Рейсы стартуют из Черкесска

Сообщается, что начнут работу новые маршруты из Черкесска до курорта "Архыз" и комплекса "Романтик". 

Также автобусы теперь будут доставлять туристов из Черкесска до Теберды и Домбая с остановкой в Карачаевске. 

Отметим, что транспортный комплекс ранее запустил маршруты до комплексов "Домбай" и "Архыз" с пересадкой на станции Невинномысская, а также в аэропорту Минеральных Вод. Маршруты актуальны до 31 марта этого года.

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