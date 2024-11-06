Власти обустроят парк Черкесска

В крупнейшем парке столицы Карачаево-Черкесии города Черкесска будет построено новое общественное пространство на территории малого пруда, а в Усть-Джегуте начнут строить "Зеленый остров".

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в наступившем 2025 году продолжат активно благоустраивать для жителей республики новые общественные пространства, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Стартует новый нацпроект "Инфраструктура для жизни", ставший продолжением проекта "Жилье и городская среда". В этом году в КЧР благоустройство коснется 19 общественных территорий во всех городских округах и муниципальных районах республики. Также в планах обновление 23 дворовых территорий, 15 из которых находятся в республиканской столице"

- Рашид Темрезов

Но, пожалуй, самым масштабным в республике станет благоустройство территории малого пруда в крупнейшем парке Черкесска, также жители Усть-Джегуты ждут реализации не менее масштабного проекта "Зеленый остров", которая тоже начнется в наступившем году.

В завершившемся 2024 году в регионе благоустроили 13 общественных территорий, а всего с начала работы над проектом в регионе появились почти 500 дворовых и порядка 160 обустроенных общественных территорий, которые сделали жизнь земляков и комфортнее, и безопаснее, - добавил Темрезов.