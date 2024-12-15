Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия готовится к первому в истории международному кинофестивалю

Карачаево-Черкесия готовится к первому в истории международному кинофестивалю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Черкесск и "Архыз" через девять месяцев примут первый в их истории международный фестиваль кино. Его программа будет состоять из картин, поддерживающих российские культурные ценности.

Глава карачаево-черкесского Минкультуры Зураб Агирбов рассказал утром 1 января, что спустя девять месяцев в республике состоится первый в ее истории международным кинофестиваль. Он получил название "Перекресток цивилизаций".

Кинофестиваль будет частично приурочен к восьмидесятилетнему юбилею Великой Победы – в его программу обязательно будут включены советские фильмы о Великой Отечественной войне. Остальная программа будет соответствовать национальным интересам России.

"Будут представлены фильмы, посвященные культуре, обычаям и истории, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, которым в России уделяется особое внимание"

– Зураб Агирбов

"Перекресток цивилизаций" в начале осени будут принимать столица республики Черкесск и всесезонный горный курорт "Архыз". Власти КЧР ожидают, что фестиваль привлечет тысячи туристов и послужит хорошей рекламой для "Архыза".

Как пишет ТАСС, власти Карачаево-Черкесии задумались об организации первого для республики международного кинофестиваля после успешного проведения казанского саммита БРИКС, продемонстрировавшего, сколько у РФ партнеров и союзников в мировом сообществе.

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