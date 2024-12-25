"Архыз" принял миллионного туриста

Карачаево-черкесский всесезонный горный курорт "Архыз" сегодня принял миллионного с начала года туриста – им стал житель столицы республики Амир Еров, который получил от руководства памятный подарок и сертификат.

На всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня встретили миллионного туриста, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Год завершаем отличными показателями: встретили на курорте миллионного гостя. Им стал Амир Еров из Черкесска. Вручили ему памятный подарок и сертификат. Турпоток в 2024 году вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Отрадно, что с каждым годом на "Архызе" увеличивается не только число туристов, но расширяется география наших гостей, в том числе и зарубежных"

- Роман Киранчук

Курорт постоянно развивается – совершенствуется его инфраструктура, строятся новые туристические объекты, в здравнице появляются новые сервисы и услуги, а досуг отдыхающих становится все интереснее – все это делает отдых на курорте еще комфортнее и разнообразнее, рассказал его гендиректор, передает ТАСС.

Власти курорта ожидают, что вскоре с запуском в в КЧР авиахаба "Архыз" турпоток на курорт вырастет до 2 млн туристов в год, а это потребует и активного развития инфраструктуры курорта на перспективу – вскоре на нем заработают 6 новых канатных дорог и 30 км современных горнолыжных трасс. Увеличится и номерной фонд – он составит 12 837 мест размещения, - добавил Киранчук.