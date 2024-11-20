Вестник Кавказа

На «Архызе» появится первый в России горный отель all inclusive

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отель с системой «все включено» впервые будет открыт в горах в России. Открытие нового отеля на курорте «Архыз» состоится в конце зимы.

В феврале на горном курорте «Архыз» начнет работать первый на территории РФ горнолыжный отель с системой «все включено», передает АТОР.

Отель Alean Club Sophia в горах КЧР запустят до конца зимы. В России в настоящее время нет ни одного отеля all inclusive на горнолыжных курортах.

Номерной фонд нового отеля на «Архызе» составит 225 номеров. Гостям будут доступны детская комната, спа-комплекс с хаммамом и бассейнами, а также будет работать Академия спорта.

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