На «Архызе» появится первый в России горный отель all inclusive

Отель с системой «все включено» впервые будет открыт в горах в России. Открытие нового отеля на курорте «Архыз» состоится в конце зимы.

В феврале на горном курорте «Архыз» начнет работать первый на территории РФ горнолыжный отель с системой «все включено», передает АТОР.

Отель Alean Club Sophia в горах КЧР запустят до конца зимы. В России в настоящее время нет ни одного отеля all inclusive на горнолыжных курортах.

Номерной фонд нового отеля на «Архызе» составит 225 номеров. Гостям будут доступны детская комната, спа-комплекс с хаммамом и бассейнами, а также будет работать Академия спорта.