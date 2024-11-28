В канун Нового года в "Архызе" откроется обновленный отель

За неделю до Нового года, 25 декабря, на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" откроется обновленный гостиничный комплекс "Романтик" – в своих апартаментах он сможет принять почти 400 туристов.

У российских туристов, мечтающих встретить Новый год в горах Карачаево-Черкесии, еще есть такая возможность – буквально за неделю до праздника, 25 декабря, свои двери для них откроет после ремонта знаменитый "Романтик" в "Архызе".

В двух корпусах комплекса полностью обновили холлы, вестибюли, отделку и оснащение 143 гостиничных номеров на 384 места, инфраструктуру отелей, построили спа-центр и парковку. В процессе реновации, которую проводила ГК "Самсон", изменились ресторан, лобби-бар и конференц-зал. Как дополнительные сервисы появилась парковка для гостей и хранение спортивного инвентаря, передает портал Юга.ру.

"Мы сделали интерьеры более современными и интересными, предусмотрели разные визуальные их концепции в каждом из корпусов, пересмотрели планировки и организацию пространств мест общего пользования"

- генеральный директор группы компаний "Самсон" Татьяна Фоменко

В былые времена "Романтик" был сердцем курорта, и строители поставили перед собой цель сохранить и приумножить его популярность, отметили в компании.