Вестник Кавказа

В канун Нового года в "Архызе" откроется обновленный отель

В канун Нового года в "Архызе" откроется обновленный отель
© Фото: пресс-служба ГК “Самсон“
За неделю до Нового года, 25 декабря, на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" откроется обновленный гостиничный комплекс "Романтик" – в своих апартаментах он сможет принять почти 400 туристов.

У российских туристов, мечтающих встретить Новый год в горах Карачаево-Черкесии, еще есть такая возможность – буквально за неделю до праздника, 25 декабря, свои двери для них откроет после ремонта знаменитый "Романтик" в "Архызе".

В двух корпусах комплекса полностью обновили холлы, вестибюли, отделку и оснащение 143 гостиничных номеров на 384 места, инфраструктуру отелей, построили спа-центр и парковку. В процессе реновации, которую проводила ГК "Самсон", изменились ресторан, лобби-бар и конференц-зал. Как дополнительные сервисы появилась парковка для гостей и хранение спортивного инвентаря, передает портал Юга.ру.

"Мы сделали интерьеры более современными и интересными, предусмотрели разные визуальные их концепции в каждом из корпусов, пересмотрели планировки и организацию пространств мест общего пользования"

- генеральный директор группы компаний "Самсон" Татьяна Фоменко

В былые времена "Романтик" был сердцем курорта, и строители поставили перед собой цель сохранить и приумножить его популярность, отметили в компании.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спрос на отдых в Абхазии увеличился в новогодние праздники

Спрос на отдых в Абхазии увеличился в новогодние праздники

Из Москвы в Анапу прибыл новый вагон для маломобильных пассажиров

Из Москвы в Анапу прибыл новый вагон для маломобильных пассажиров

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

Цитадель Нарын-Кала в Дербенте: история, как добраться, интересные факты

Цитадель Нарын-Кала в Дербенте: история, как добраться, интересные факты

Фестиваль &quot;Кинжал-2024&quot; скоро примет Ингушетия

Фестиваль "Кинжал-2024" скоро примет Ингушетия

Посадить мандариновое дерево смогут туристы на фестивале в Абхазии

Посадить мандариновое дерево смогут туристы на фестивале в Абхазии

Дагестан окончательно лишился единственного горнолыжного курорта

Дагестан окончательно лишился единственного горнолыжного курорта

Любители внедорожной езды снова соберутся на &quot;Зори Кавказа&quot; в КБР

Любители внедорожной езды снова соберутся на "Зори Кавказа" в КБР

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет &quot;Лыжная стрела&quot;

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет "Лыжная стрела"

В КЧР начали снос гостиницы &quot;Аманауз&quot;

В КЧР начали снос гостиницы "Аманауз"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы