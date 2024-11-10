Вестник Кавказа

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет "Лыжная стрела"

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет "Лыжная стрела"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В руководстве Северо-Кавказской железной дороги сегодня сообщили, что на новогодние праздники между Ростовом-на-Дону и Черкесском будет ходить поезд "Лыжная стрела", который доставит в горы лыжников и их инвентарь.

На новогодние каникулы у жителей Дона и Кубани появится прекрасная возможность провести праздники в горах Карачаево-Черкесии на знаменитых горнолыжных курортах –с 29 декабря 2024 по 7 января 2025 года, кроме 1 января, из Ростова-на-Дону через Краснодарский край в Черкесск будет ходить скоростной электропоед "Ласточка" с говорящим названием "Лыжная стрела", сообщила пресс-служба СКЖД.

Отправляться состав будет с вокзала Ростов-Пригородный в 05:25, на следующий день в 11:55 он прибудет на вокзал Черкесска. В обратный путь поезд отправится в 18:47 и в 0:41 он вернется в Ростов-на-Дону, передает портал Юга.ру.

На Кубани поезд будет останавливаться в Кущевской, Тихорецке, Кавказской, Гулькевичах и Армавире, его маршрут пройдет и через Ставропольский край.

Ближе всего от Черкесска находится горнолыжный курорт "Архыз" – путешественникам нужно будет преодолеть 116 км по автотрассе, что займет не более двух часов. Чуть больше, примерно 140 км, расстояние от столицы до горнолыжного курорта "Домбай".

Провезти в поезде на местах для ручной клади сноуборды, лыжи и хоккейные клюшки можно будет бесплатно, добавили в пресс-службе СКЖД.

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