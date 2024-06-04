Будущим летом стартуют круизы по югу России

Уже будущим летом между Сочи и Ростовом-на-Дону запустят морские круизы, которые анонсировала лидер круизной отрасли в России компания "ВодоходЪ", владеющая 26 судами.

Российская компания-туроператор "ВодоходЪ" в будущем 2025 году откроет круизы по югу России на своем новом теплоходе: в компании пообещали незабываемые путешествия высшего класса, безупречный сервис, гастрономические открытия, роскошные каюты и удивительные пейзажи вокруг.

Новые турне будут выполняться на новейшем еще строящемся теплоходе "Николай Жарков" - это "В край магнолий" из Ростова-на-Дону в Сочи и "Черноморская сказка" из Сочи в Ростов-на-Дону. В анонсе на сайте компании отмечено, что за шесть дней плавания путешественники посетят Таганрог, порт Кавказ, Геленджик и Новороссийск.

Стоимость круиза из Ростова стартует от 218 тыс рублей с человека, из Сочи - от 212 тыс рублей, но в нее входят проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа и оздоровительные услуги.

Напомним, четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" будет спущен на воду и отправится в свою первую навигацию в 2025 году. В этом же году на нем запланировано 13 круизов разной продолжительности. В перспективе теплоход будет осуществлять навигацию в Каспийском море с посещением курортов Дагестана, а потом и с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

На судне множество уникальных возможностей для отдыха и развлечений на любой вкус: на свежем воздухе в панорамном бассейне с подогревом и великолепным видом на закат, в просторном ресторане с верандой для любителей изысканных гастрономических впечатлений, в музыкальном салоне, винной библиотеке или современной SPA-зоне с сауной, хамамом и ледяной купелью, заверяют в компании.