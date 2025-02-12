Вестник Кавказа

Аудиорекламу в Казахстане могут запретить

Аудиорекламу в Казахстане могут запретить
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В общественных местах в Казахстане может исчезнуть аудиореклама. Соответствующие законодательные поправки обсуждают в правительстве.

На заседании Мажилиса Казахстана был представлен законопроект о внесении изменений и дополнений в законы, призванные улучшить архитектурный облик городов республики.

"В настоящее время архитектурный облик городов существенно ухудшается за счет хаотичного размещения не только наружной (визуальной) рекламы, но и вывесок, указателей"

– министр национальной экономики РК Серик Жумангарин

Он добавил, что аудиореклама также портит облик городов и вызывает недовольство населения. При этом сегодня в законодательстве нет каких-либо мер административного регулирования в этой сфере.

Заместитель премьера предлагает внедрить в Астане единый дизайн-код, запретить аудиорекламу на открытом пространстве, отказаться от визуальной рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах, демонтировать рекламные щиты, установленные с нарушениями.

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