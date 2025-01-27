В Казахстане появится четыре новых водохранилища

Четыре новых водохранилища построят в трех регионах Казахстана, рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
О планах по возведению новых и реконструкции имеющихся водохранилищ министр поведал в рамках заседания Правительства.
Согласно Комплексному плану развития водного хозяйства РК на 2024–2028 годы, в Казахстане будут сооружены 42 водохранилища.
"В рамках первого этапа в 2025 году планируется начать строительство четырех новых водохранилищ в трех регионах страны. В частности, Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге"
– министр
Также в этом году начнется строительство водохранилища Большой Узень в Западно-Казахстанской области, его объем составит 28 млн куб м, оно снимет угрозу подтоплений в период паводков двух населенных пунктов Казталовского района.
Первый этап работ включает и модернизацию водных объектов.
"Запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилищ Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области"
– министр