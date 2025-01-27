Вестник Кавказа

В Казахстане появится четыре новых водохранилища

В Казахстане появится четыре новых водохранилища
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые водохранилища будут построены в Казахстане. Они разместятся в разных регионах страны, строительство стартует в этом году.

Четыре новых водохранилища построят в трех регионах Казахстана, рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

О планах по возведению новых и реконструкции имеющихся водохранилищ министр поведал в рамках заседания Правительства.

Согласно Комплексному плану развития водного хозяйства РК на 2024–2028 годы, в Казахстане будут сооружены 42 водохранилища.

"В рамках первого этапа в 2025 году планируется начать строительство четырех новых водохранилищ в трех регионах страны. В частности, Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге"

– министр

Также в этом году начнется строительство водохранилища Большой Узень в Западно-Казахстанской области, его объем составит 28 млн куб м, оно снимет угрозу подтоплений в период паводков двух населенных пунктов Казталовского района.

Первый этап работ включает и модернизацию водных объектов.

"Запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилищ Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области"

– министр

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