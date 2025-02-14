Вестник Кавказа

В Казахстане вернули в собственность государства водохранилище

В Казахстане вернули в собственность государства водохранилище
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генпрокуратура Казахстана вернула в собственность государства Кенгирское водохранилище. Объект могут модернизировать после обследования.

Кенгирское водохранилище в Казахстане стало государственной собственностью, поведали в Генпрокуратуре страны. 

Расположенное в Улытауской области водный объект вернули в государственную собственность по акту прокуратуры. 

"Для возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов. Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема-передачи объекта"

– Генпрокуратура Казахстана

Отметим, что водохранилище объемом более 319 млн кубометров было запущено более 70 лет назад. Планируется обследование объекта специалистами и дальнейшая реконструкция в случае необходимости.

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