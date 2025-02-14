В Казахстане вернули в собственность государства водохранилище

Генпрокуратура Казахстана вернула в собственность государства Кенгирское водохранилище. Объект могут модернизировать после обследования.
Кенгирское водохранилище в Казахстане стало государственной собственностью, поведали в Генпрокуратуре страны.
Расположенное в Улытауской области водный объект вернули в государственную собственность по акту прокуратуры.
"Для возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов. Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема-передачи объекта"
– Генпрокуратура Казахстана
Отметим, что водохранилище объемом более 319 млн кубометров было запущено более 70 лет назад. Планируется обследование объекта специалистами и дальнейшая реконструкция в случае необходимости.