Казахстан реконструирует 29 погранпунктов на границе с Россией

Власти Казахстана планируют провести реконструкцию почти 30 пограничных пунктов на границе с РФ. Также работы будут проведены на погранпунктах с другими государствами.

О планах по реконструкции пунктов пропуска на границе рассказал замглавы Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Толеужан Джунусов.

Он пояснил, что прежде всего работы призваны увеличить пропускную способность, так как растет поток.

"С 2010 года у нас в два раза увеличилось количество людей в прохождении границы и в три раза увеличилось количество транспорта. Сейчас та структура, которая раньше была, уже физически не позволяет пропускать"

– Толеужан Джунусов

В 2025 году будет завершена реконструкция пяти КПП на границе с Китаем, четырех – на границе с Узбекистаном, одного – на границе с Туркменистаном. Также в планах реконструкция 29 погранпунктов на границе с РФ и 8 пунктов на границе с Кыргызстаном.