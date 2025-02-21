Тепловоз сгорел в Костанае

Огненное ЧП произошло сегодня на мучном заводе в Костанае. В одном из строений пламя охватило тепловоз с дизельным топливом. Как он мог загореться – выясняют специалисты.

Пожарные потушили тепловоз в Костанае, о событии рассказали в МЧС Казахстана.

В ведомстве уточнили, что дежурный 112 получил сегодня сигнал о пожаре, который вспыхнул на предприятии по производству муки, которое находится на Киевской улице. Туда сразу же отправились огнеборцы.

На месте событий они выяснили, что загорелся тепловоз с дизельным топливом, который стоял в металлическом ангаре. Пламя могло перебраться на соседние помещения, где хранилась готовая мука, однако спасатели не допустили этого. Благодаря оперативной работе они сумели уберечь от огня свыше 200 т муки.

В результате пожара никто не пострадал. Почему тепловоз загорелся, пока неизвестно, это будут выяснять специалисты.