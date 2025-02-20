Утренний пожар на складе в Краснодаре потушен

Огнеборцы потушили пожар на складе с лакокрасочной продукцией. В ликвидации огня участвовали десятки сотрудников МЧС.
Пожар на складе в столице Краснодарского края, где предположительно хранятся баллончики с краской, полностью потушен, рассказали в российском МЧС.
"Пожар в Краснодаре полностью ликвидирован"
- МЧС России
В тушении огня приняли участие 60 сотрудников ведомства и 23 единицы спецтехники.
Видео: МЧС России
Напомним, что утром площадь возгорания достигла 1,2 тыс кв м. Позже его удалось локализовать на площадь 900 м. В результате происшествия никто не пострадал.