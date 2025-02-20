Вестник Кавказа

Утренний пожар на складе в Краснодаре потушен

Утренний пожар на складе в Краснодаре потушен
© Фото: МЧС России
Огнеборцы потушили пожар на складе с лакокрасочной продукцией. В ликвидации огня участвовали десятки сотрудников МЧС.

Пожар на складе в столице Краснодарского края, где предположительно хранятся баллончики с краской, полностью потушен, рассказали в российском МЧС.

"Пожар в Краснодаре полностью ликвидирован"

- МЧС России

В тушении огня приняли участие 60 сотрудников ведомства и 23 единицы спецтехники.

Видео: МЧС России

Напомним, что утром площадь возгорания достигла 1,2 тыс кв м. Позже его удалось локализовать на площадь 900 м. В результате происшествия никто не пострадал.

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