Вестник Кавказа

Склад с краской горит в Краснодаре

Склад с краской горит в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в Краснодаре случился на складе с лакокрасочной продукцией. Огонь разросся до 1,2 тыс кв м.

В Краснодаре произошел пожар на складе площадью 1,2 тыс кв м. Огнеборцы уже приступили к тушению пламени, рассказали в Муниципальном центре управления города.

"В 09:04 мск поступила информация о загорании в складском помещении по улице Стасова, 2/1 площадью 30*40 м. Ориентировочная площадь пожара 1200 кв. метров"

- Муниципальный центр управления Краснодара

Уточняется, что горит двухэтажное здание, где хранят лакокрасочную продукцию.

Напомним, что 19 февраля в Краснодаре загорелись два жилых дома в СНТ "Краснодаргострой". Пламя охватило 290 кв м.

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