Свет вернули жителям 135 горных сел Дагестана

Специалисты завершили работы по возобновлению энергоснабжения горной части Дагестана. Десятки тысяч человек оставались без света с утра среды.

В Дагестане возобновили энергоснабжение 135 сел, расположенных в горной части республики. Об этом рассказал в Главном управлении МЧС России по региону.

"По состоянию на 13:30 мск 5 марта электроснабжение во всех муниципальных районах республики восстановлено"

– пресс-служба управления

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обрыва ЛЭП остались без света около 60 тыс жителей республики.