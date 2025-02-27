Глава Дагестана прокомментировал КТО в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов оценил ситуацию в Махачкале после проведения контртеррористической операции (КТО) в столице Дагестана. По словам Меликова, ситуация в регионе нормализовалась, угрозы устранены.
"Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе"
– Сергей Меликов
Напомним, что КТО в Дагестане была проведена в Махачкале в ночь на среду. В ходе операции силовиков были ликвидированы четверо боевиков, которые планировали осуществить теракт в Каспийске.
Силовики также обнаружили тайник, в которой был выявлен арсенал экстремистов, состоящий из гранатометов, автоматических винтовок, пистолетов, взрывчатых устройств.