Вестник Кавказа

Глава Дагестана прокомментировал КТО в Махачкале

Глава Дагестана прокомментировал КТО в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале ночью была проведена КТО, в ходе которой силовики устранили несколько террористов. Глава Дагестана Меликов прокомментировал проведение операции силовиками.

Глава Дагестана Сергей Меликов оценил ситуацию в Махачкале после проведения контртеррористической операции (КТО) в столице Дагестана. По словам Меликова, ситуация в регионе нормализовалась, угрозы устранены. 

"Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе"

– Сергей Меликов

Напомним, что КТО в Дагестане была проведена в Махачкале в ночь на среду. В ходе операции силовиков были ликвидированы четверо боевиков, которые планировали осуществить теракт в Каспийске.   

Силовики также обнаружили тайник, в которой был выявлен арсенал экстремистов, состоящий из гранатометов, автоматических винтовок, пистолетов, взрывчатых устройств.

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