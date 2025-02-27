В рамках КТО в Дагестане нейтрализованы четыре боевика

Минувшей ночью в пригороде Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четверых боевиков, которые планировали теракт в Каспийске.

В Дагестане в рамках КТО, состоявшейся этой ночью, нейтрализована банда боевиков, информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске"

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Операция прошла в поселке Семендер, где был проведен штурм одного из домов. Обнаружен тайник с различным оружием и боеприпасами - гранатами и гранатометами, автоматами и пистолетами, самодельными взрывными устройствами.

Согласно сведениям НАК, деятельность преступной группы координировалась международной террористической организацией "Исламское государство", запрещенной в России.

В ходе проведения КТО под Махачкалой гражданское население не пострадало, также нет потерь среди личного состава. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия.