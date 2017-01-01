Режим КТО объявлен под Махачкалой

Около полутора часов назад в пригороде дагестанской столице объявили режим КТО. По данным СМИ, сейчас правоохранители готовятся к штурму одного из домов.

В ночь с 4 на 5 марта под Махачкалой начал действовать режим КТО. Об этом информирует городская мэрия.

"Режим КТО объявлен с 00.25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия"

– пресс-служба мэрии

В свою очередь, в оперштабе Дагестана поведали, что группа неизвестных оказала вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим информацию о возможной подготовке террористического акта.

По данным "Интерфакса", в настоящее время правоохранители готовятся к штурму одного из домов.