Порт Новороссийска открывает новый участок терминала

Комиссия проверила новый участок терминала в порту кубанского Новороссийска и дала "добро" на начало его эксплуатации: морской пункт пропуска позволит нарастить мощность гавани на 200 судов и 500 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

В морской гавани Новороссийска (Краснодарский край) вскоре заработает новый участок терминала, сообщает пресс-служба Минтранса России.

"Завершили реконструкцию морского пункта пропуска, который сможет принимать более 200 судов и 500 тыс т нефтепродуктов в год"

- Минтранс РФ

Комиссия российского министерства транспорта провела комплексную проверку нового участка терминала и признала его соответствующим проектной документации, передает "АиФ-Юг".

Эксперты проверили не только сами причалы и все оборудование новой территории, но и сооружения, предназначенные для организации пограничного, таможенного и других видов контроля, а также ее соответствие всем необходимым требованиям для портовых структур.

Точная дата открытия участка терминала в сообщении не указывается.

Напомним, к 2027 году "Новороссийский зерновой терминал" планирует нарастить мощности по отгрузке зерна с нынешних 6,5 до 11 млн т благодаря новой очереди терминала, строящейся по проекту "Авто1500". Сейчас на предприятии ведется строительство новой очереди терминала – это приемное сооружение для большегрузов с зерном на два проезда мощностью 800 т/ч, а также шесть силосных башен для хранения зерна общей емкостью 70 тыс т и конвейер, который будет доставлять зерно до терминального комплекса со скоростью 1,6 тыс т/ч.