Новороссийск планирует принять 1,7 млн туристов в 2025 году

По итогам 2025 года Новороссийск хочет увеличить поток путешественников на 200 тыс человек. Этому поспособствует развитие туристической инфраструктуры и рост популярности города.

Новороссийск рассказал о планах по потоку путешественников на 2025 год: он хочет принять свыше 1,7 млн туристов, рассказали в городской администрации.

"В 2024 году Новороссийск принял около 1,5 млн туристов. В этом году мы ожидаем рост числа отдыхающих, планируем принять до 1,7 млн гостей"

- администрация Новороссийска

Передается, что такой прогноз связан с развитием инфраструктуры для туристов и повышением популярности города.

К началу летнего сезона 2025 года Новороссийск планирует благоустроить три пляжа и один туристический маршрут в комплексе Park Home. На эти цели город получил субсидии.