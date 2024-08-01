Водохранилище Новороссийска ждет реконструкция

В скором времени кубанский Новороссийск избавится от проблем с водоснабжением, периодически возникающих у приморского города – это будет сделано за счет реконструкции водохранилища, которая существенно увеличит его объем.

Власти кубанского Новороссийска готовят проект реконструкции Неберджаевского водохранилища, снабжающего водой город с населением в треть миллиона жителей – он будет готов до конца текущего 2025 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Основная цель реконструкции – увеличить объем водохранилища за счет наращивания его уровня до 183,1 м, это увеличит его вместимость на 1,6 млн кв м, что позволит с запасом обеспечить водой растущее население, пишет "РБК-Краснодар".

Еще один этап проекта – реконструкция очистных сооружений водопровода, что позволит нарастить его пропускную способность почти вдвое - с 36 до 60 тыс кубометров в сутки.

Провести работы планируется за счет средств муниципального бюджета при поддержке краевых и муниципальных программ, сейчас формируется их смета, добавили в пресс-службе города.

Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.