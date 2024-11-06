Вестник Кавказа

На Кубани сделают объезд Новороссийска

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Объезд Новороссийска интегрируют в федеральную трассу. В настоящее время осуществляется проектирование развязки.

В Краснодарском крае занимаются проектированием объезда Новороссийска. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что сейчас через Новороссийск проходят несколько транспортных потока, добавив при этом, что город не обладает достаточной пропускной способности.

"Через Новороссийск проходят три транспортных потока – в порт, транзитный от Геленджика в Анапу и внутригородской. Новороссийск не обладает необходимой пропускной способностью. Проектируется развязка, которая разведет все три потока. Есть поручение президента страны. Будет объезд Новороссийска"

– Вениамин Кондратьев

Он также заметил, что объезд Новороссийска планируется интегрировать в трассу А-136.

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